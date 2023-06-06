Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 5 ayda 287 milyar lirayı aştı

Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi yılın ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 138,8 artarak 287 milyar 59 milyon liraya ulaştı.

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin ihracatı mayısta yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

İthalat ise yüzde 16 artışla 34 milyar 312 milyon dolar oldu. Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 15,3 artışla 55 milyar 963 milyon dolara yükseldi.

İhracat, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artışla 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat yüzde 8,9 yükselişle 158 milyar 625 milyon dolar olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 5,3 artışla 261 milyar 146 milyon doları buldu.

Türk lirasıyla dış ticaret de Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki gelişmelere paralel bir seyir izledi.

Buna göre, Türk lirasıyla ihracat ocakta 14 milyar 749 milyon lira, ithalat 30 milyar 739 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 45 milyar 488 milyon liraya çıktı.

DEPREM ETKİSİ HİSSEDİLDİ

Türkiye'nin şubat ayı ihracatı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolara düştü. Türk lirasıyla ihracat da aynı ayda 13 milyar 869 milyon liraya geriledi. Türk lirasıyla ithalat bu dönemde 40 milyar 364 milyon lira, dış ticaret hacmi 54 milyar 233 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Mart ayıyla birlikte ihracatta yaşanan toparlanma, Türk lirasıyla ihracata da yansıdı.

Martta söz konusu ihracat, 18 milyar 50 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat tutarı 45 milyar 75 milyon lira olurken, dış ticaret hacmi 63 milyar 805 milyon liraya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin dış satım üzerindeki olumsuz etkisi nisanda da devam ederken ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 azalışla 19,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu kapsamda söz konusu ayda Türk lirasıyla ihracat 14 milyar 623 milyon liraya, ithalat 43 milyar 122 milyon liraya, dış ticaret hacmi de 57 milyar 745 milyon liraya geriledi.

TÜRK LİRASIYLA DIŞ TİCARET MAYISTA TOPARLANDI

Türk lirasıyla ihracat mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 120 artarak 16 milyar 366 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat tutarı 49 milyar 422 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 65 milyar 788 milyon liraya ulaştı.

Türk lirasıyla ihracat ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 90,6 artarak 77 milyar 658 milyon lirayı buldu. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 209 milyar 401 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 5 ayında Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 138,8 artışla 287 milyar 59 milyon lira olarak hesaplandı.

Öte yandan, mayısta Türk lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 165, Türk lirasıyla ihracat yapan firma sayısı ise 8 bin 440 oldu.