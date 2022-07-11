Türk lirasıyla ihracat 50 milyarı aştı

Türk lirasıyla ihracat yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68.4 artarak 50.7 milyar liraya yükseldi. Türk lirasıyla yapılan ihracat 2021'de 66 milyar 784 milyon lira olurken, aynı dönemde Türk lirasıyla yapılan ithalat ise 116 milyar 45 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece geçen yıl sonunda Türk lirasıyla oluşan dış ticaret hacmi 182 milyar 829 milyon lirayı buldu. Türk lirasıyla ticaret bu yılın ilk 6 ayında da artışını sürdürdü. Türk lirasıyla ihracat yılın ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68.4 artarak 50 milyar 694 milyon lira oldu. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 101 milyar 745 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 152 milyar 439 milyon lira olarak kaydedildi. Haziranda Türk lirası ile ihracat yapılan ülke sayısı 164, Türk lirası ile ihracat yapan firma sayısı ise 6 bin 703 olarak belirlendi. Mayısta söz konusu ülke sayısı 158, ihracat yapan firma sayısı da 5 bin 720 idi.