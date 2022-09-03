Türk Lirasıyla ihracat ağustosta yüzde 109 arttı

TEMMUZDA 7 MİLYAR 953 MİLYON LİRALIK İHRACAT YAPILDI

Türk Lirasıyla ihracat ocakta 7 milyar 27 milyon lira, ithalat ise 12 milyar 135 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 19 milyar 162 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İhracat şubatta 8 milyar 573 milyon lira, ithalat 13 milyar 514 milyon lira, dış ticaret hacmi 22 milyar 87 milyon lira oldu. Martta ise söz konusu ihracat 9 milyar 275 milyon lira, ithalat 17 milyar 157 milyon lira, dış ticaret hacmi 26 milyar 432 milyon lira olarak hesaplandı.

Nisanda Türk Lirasıyla ihracat 8 milyar 421 milyon liraya, ithalat 17 milyar 590 milyon liraya, dış ticaret hacmi de 26 milyar 11 milyon liraya ulaştı. Mayısta ihracat 7 milyar 442 milyon lira, ithalat, 19 milyar 92 milyon lira, ticaret hacmi ise 26 milyar 534 milyon lira oldu.

Türk Lirasıyla ihracat haziranda 9 milyar 939 milyon lira, ithalat 22 milyar 288 milyon lira oldu. Dış ticaret hacmi de 32 milyar 226 milyon lira olarak hesaplandı. Söz konusu ihracat tutarı, temmuzda 7 milyar 953 milyon lira, ithalat 18 milyar 582 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 26 milyar 535 milyon lira olarak kayıtlara geçti.