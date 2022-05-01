Türk markaları yola çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ile gözlerin çevrildiği Suudi Arabistan ile Türkiye arasında sürdürülen olumlu diplomatik ilişkiler sahada da karşılık buldu. Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik sürdürdüğü ithalat kısıtını bayramdan sonra kaldıracağı haberi, Türk iş dünyasında büyük heyecan yarattı. Ülkeye yapılan ihracat hacminin 2016 yılındaki 3.3 milyar dolar seviyesini aşması bekleniyor.Suudi Arabistan'da 30 markanın 276 mağazasının ve 95 de diğer satış noktasının bulunduğu bilgisini veren Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Suudi Arabistan'da olumlu yönde atılacak bir adımlar Türk markalarına yatırım ve satışta büyük ivme kazandırır. Düzelen ilişkiler turist sayısına da olumlu yansır" dedi.Suudi Arabistan'da halen 4 mağazalarının olduğunu söyleyen B&G Store Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Seyid Nebati, "İki yılda mağaza sayımızı 20'nin üstüne çıkarırız. Suudiler Türk markalarını seviyorlar. Oradan gelecek turist de sektörün büyümesine katkı sağlar" diye konuştu.Suudi Arabistan'ın plastik sektörü için de büyük bir paydaş olduğunu söyleyen Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "2019'da 89 milyon dolar ihracat yaptığımız Suudi Arabistan'a geçen yıl 2.2 milyon dolara inmişti. Oraya plastikten mamuller satarken petrol zengini ülkeden plastik hammaddesi alıyoruz. Bu çerçeve de bayram sonrası ticaretin kolaylaştırılması ile rakamlar hızla 2019'un üzerine çıkacaktır" diye konuştu.Ayaydın-Miroglio Grubu Genel Müdürü Uğur Ayaydın da söz konusu gelişmenin sektörde doping etkisi yaratacağını söyledi. Suudi Arabistan'da toplam 7 mağaza ile faaliyet gösterdikleri bilgisini veren Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ise "Ülkeye ürünlerimizi Dubai üzerinden gönderdiğimiz için mağazalarda yeterince ürün bulunduramıyorduk. Kısıtın kalkmasıyla ülkede yeni mağazalar açarak büyüyebiliriz" dedi.