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Giriş Tarihi: 3.8.2024 15:49

Türk mühendisler geliştirdi! Şimdi ABD sokaklarında...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk mühendislerin kurduğu Adastec firmasının, ABD'de ilk Seviye-4 sürücüsüz otobüsü kullanıma sunduğunu bildirdi.

AA
Türk mühendisler geliştirdi! Şimdi ABD sokaklarında...

Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz otobüs ABD'de kullanıma sunuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türk mühendisler tarafından kurulan ve Bakanlıkça desteklenen Adastec firmasının geliştirdiği teknolojilerle entegre edilen sürücüsüz otobüslerin, dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojiyi kullanan ilk proje olarak hayata geçirildiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde Test Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK Teknopark'ta AR-GE Merkezi olan Adastec, ABD'deki ilk Seviye-4 otonom otobüsü kullanıma sundu. Avrupa'nın ilk Seviye-4 otonom/elektrikli otobüslerini Norveç'in Stavanger ve Finlandiya'nın Tampere şehirlerinde uygulamaya geçiren Adastec, Almanya, Hollanda ve İsviçre'de yakın zamanda kazandığı projeleri de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeye hazırlanıyor."

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Türk mühendisler geliştirdi! Şimdi ABD sokaklarında...
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