Türk mühendisler SWIFT’i dönüştürecek

2021'deülkeler arası para transferi 140 trilyon doları aştı. Yani küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 152'sine tekabül eden bir miktar dünyayı dolaştı ve bu paranın yüzde 90'ı ülkelerarası küresel para yollama sistemi Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) üzerinden yapıldı. Ancak SWIFT sistemi çağın oldukça gerisinde. Hem paranın transferi üç gün gibi uzun süreler alabiliyor, hem ne kadar komisyon alınacağı önceden bilinmiyor. Üstelik oldukça yüksek komisyonlara maruz kalınıyor. SWIFT'e alternatif birçok sistem üzerinde firmaların çalışmalar var ancak SWIFT de kendini yenileme ve dönüştürme yolunda adımlar atıyor. Bu alanda çalıştıkları firma olan SETL'ın tamamını bir finansal teknoloji firması Colendi satın aldı. Kurucuları arasında İngiltere eski Merkez Bankası Başkanı Sir David Walker'ın olduğu firmanın yüzde 100'ü Colendi'ye geçince Türk mühendisleri ülkelerarası küresel para yollama sistemi SWIFT'i çağa uygun hale getirecek. Colendi'yi 100 milyon aktif finansal kullanıcıya hizmet veren dünyanın en büyük finans teknoloji şirketlerinden biri yapmayı hedeflediklerini belirten Colendi Global CEO'su Bülent Tekmen, "Artık Londra merkezli bir firmamız var. Önemli bir stratejik adımı İngiltere'de attık. SETL ile fintech dünyası içinde güçlü bir teknoloji ile kendimize yeni bir oyun alanı açıyoruz. Merkezimizi de Londra'ya taşıdık. Ayrıca iş birliklerimiz de artarak devam ediyor. Çok yakında yurt dışında ABD borsalarına yönelik bir iş birliği daha açıklayacağız" dedi. 2023 yılının ortalarında test aşamaları başlayacak olan sistemle 50 dolara mal olan para transferi sadece 1 dolara yapılabilecek.Colendi'nin tüm dünyada hızla gelişen finansal teknolojiler alanında ülkemizin, bankacılık sektöründe yakaladığı başarıya benzer bir başarıyı yakalamasını amaç edinerek kurulan bir şirket olduğunu belirten Bülent Tekmen "Colendi olarak, tüketicileri, şirketleri ve finans kurumlarını bir araya getirerek bankacılık servislerini demokratize eden bir finansal hizmetler şirketi olarak faaliyet gösteriyoruz. Yeni nesil finansal teknoloji çözümlerini yapay zeka ve büyük veri ile birleştirerek skorlama algoritması üzerine kurulu farklı servisler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda da Türkiye'nin önde gelen birçok şirketine hizmet sunuyoruz. Platform ortakları ve stratejik iş ortakları ile birlikte bugün Colendi'nin 10 milyon kullanıcısı bulunuyor" dedi. Bülent Tekmen, "3 kıtada kullanıcısı olan global bir platform haline gelmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Yatırımlarında kaynak olarak 2021 yılında 38 milyon dolarlık finans ve ilave hisse satışı ile kaynak elde ettiklerini ve değerlemede 158 milyon dolara ulaştıklarını belirten Tekmen, ilk hedeflerinin 100 milyon kullanıcı uzun vadedeki hedeflerinin ise 1 milyar kişiye ulaşmak olduğunu belirtti. Londra merkezli, blockchain temelli ödeme şirketlerinden SETL'ın tamamını satın alan Colendi'nin Global CEO'su Bülent Tekmen Türkiye'nin en hızlı büyüyen FinTech şirketi olduklarını kaydetti. İngiltere Eski Merkez Bankası Başkanı Sir David Walker'ın Başkanı olduğu, JP Morgan eski CTO'su Anthony Culligan'ın platformu hazırladığı ve Boston Consulting Group'un eski CEO'su Philippe Morel'in CEO'su olduğu SETL, satın alma sonrasında Colendi'nin İngiltere merkezli ofisi haline geldi. Firma İngiltere'nin ardından Afrika ve Almanya'ya da açılma planları yapıyor.