Türk müteahhitler dünya ikinciliğini geri aldı

2 TÜRK FİRMASI EN BÜYÜK İLK 50 ARASINDA

Türk firmaları, 20,4 milyar doları tutarında gelirle, listedeki firmaların toplam gelirleri içerisindeki payını bir önceki yılda ulaşılan yüzde 4,4'ten yüzde 5,1'e yükseltti. Böylece Türkiye, uluslararası gelirlere göre 2022 listesinde bir sıra yükselerek 7'nci oldu. Türkiye bu rakamla İngiltere, Avusturya ve Japonya'nın önünde yer aldı. Müteahhitlik firmalarının 2021 yılı uluslararası proje gelirlerine göre 2022 yılı listesinde ilk 100 firma arasına giren Türk müteahhitlerinin sayısı 8 oldu. İki Türk firması ise ilk 50 firma arasında yer buldu.

Türk firmalarının faaliyetleri 2021'de ağırlıkla Rusya dahil Avrupa (8,8 milyar doları), Orta Doğu (5,6 milyar dolar), Afrika (3 milyar dolar) ve Asya (2,5 milyar dolar) bölgelerinde yoğunlaştı.