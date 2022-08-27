Türk müteahhitler ikinciliği geri aldı

Türkiye, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nde ABD'yi de geçerek ikinci oldu. Buna göre, Çin 79 firma ile listede ilk sırada bulunurken, Türkiye 42 firmayla ikinci, ABD 41 firmayla üçüncü sırada yer aldı.Küresel pazardaki daralmaya karşın, Türk müteahhitlerin gelirlerindeki artış ayrıca öne çıktı. Kovid-19 salgınında aşılamanın yaygınlaştığı ve yükselen petrol fiyatlarının öne çıktığı 2021'de Türk firmaları, 20.4 milyar dolar tutarında gelirle, listedeki firmaların toplam gelirleri içerisindeki payını bir önceki yılda ulaşılan yüzde 4.4'ten yüzde 5.1'e yükseltti. Böylece Türkiye, uluslararası gelirlere göre 2022 listesinde bir sıra yükselerek 7'nci oldu. Türkiye bu rakamla İngiltere, Avusturya ve Japonya'nın önünde yer aldı. Proje gelirlerine göre 2022 yılı listesinde ilk 100 firma arasına 8 Türk firması girdi.