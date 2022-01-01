Türk NFT’leri dünyaları sallayacak

Dünyada 2021 yılında 22 milyar dolarlık bir satış rakamına ulaşan NFT pazarında, iki genç mühendisin tasarladığı "Rebel Tiger Club" projesi Türkiye'nin gözdesi olacak. Ataberk Tekin ve Efe Acer isimli gençler tarafından tasarlanan NFT'ler halka arz olunduktan sonra global NFT alım-satım pazarı OpenSea'da görünür olacak.

Tüm dünyada son yıllarda yükselen değerlerden biri olan NFT yani benzersiz dijital varlıklar pazarına Türkiye de hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sanat eserlerinin dijital dünya uzantıları olan ve dijital birer koleksiyoner olmaya imkan sağlayan NFT'ler aynı zamanda bir dijital para modeli olarak alınıp satılabiliyor.

23 YAŞINDA NFT DÜNYASINI SALLAYACAKLAR

Ataberk Tekin ve Efe Acer isimli 23 yaşındaki gençler tarafından tasarlanan "Rebel Tiger Club" yakında halka arz olunacak. Hazırladıkları NFT projesi hakkında bilgi veren Ataberk Tekin, "Gerçek hayatta bazı emtialar vardır ki bir bütün olarak takasa sokulurlar, yani yarısını satmanız mümkün değildir ve kendilerinden bir tane daha yoktur. Bir NFT alırsanız, aldığınız NFT sadece sizin dijital cüzdanınıza ait olur. Biz de böyle bir dijital koleksiyon yaptık. Karakterimiz asi bir kaplan. NFT koleksiyonları dudak uçuklatan market değerlerine sahip ve yurt dışında çok başarılı örnekleri var. Biz de ülkemizden çıkan başarılı bir örnek olacağız" dedi.

Koleksiyoner ve bir "Rebel Tiger" sahibi olmanın anlamının ne olduğunu da açıklayan Tekin, "Bir Rebel Tiger koleksiyoneri iseniz Rebel Tiger Club üyesi olursunuz. Dijital olarak doğrulanabilen bir giriş kartınız olur. Kulübün yarattığı değer ve ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz" dedi. Kulübün gerçek hayatta giyilebilecek, üzerinde kişinin elinde bulundurduğu karakteri göreceği tekstil ürünleri üreteceğini söyleyen Tekin, "Her alanda olduğu gibi bu alanda da cahilce yapılan yatırım sonuç vermeyecektir. Ama sağlam market araştırması, proje değerlendirmesi ve analiz takibinde yapılan alım-satımlardan insanlar ciddi karlar elde etmektedir. Market her gün inanılmaz büyük bir hızla artan bir hacme sahiptir" diye konuştu.

RBL TOKEN SAHİBİ OLACAKLAR

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2020 bölüm birincisi ve Oxford Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Efe Acer ise her "Rebel Tiger" koleksiyonerinin dijital cüzdanında ellerindeki NFT'nin nadirlik değeriyle orantılı şekilde RBL dijital tokeni birikeceğini ifade ederek, "Bu token kulübün gelecekte çıkaracağı NFT'leri almak, kendi NFT'nizi daha da nadirleştirmek, kulübün ortaklık kurduğu başka NFT projelerinde öncelikli alım elde etmek ve benzeri işlevler için kullanılabilecek. Koleksiyonerler dijital bir özgür-düşünce defterine erişim sağlayacak, bu deftere sansürsüz şekilde istediklerini yazabilecekler. Tasarlanan dijital oyunlarda ve dünyalarda kaplanlarını karakter olarak kullanabilecekler. Kısacası, kulüp dijital-özgürlük destekleyicisi ve ayrıcalıklara sahip dijital organizasyondur" dedi.

Yakında halka arz olacaklarını ve bunu kamuoyuna duyuracaklarını anlatan Acer, "Halka arzdan alım sonrası NFT'niz dünya devi NFT alım-satım platformu OpenSea'de görünür olacak ve bu platformdan ikinci el alım-satım işlemleri yapabileceksiniz. Böylece NFT'lerinizi yatırım aracı gibi kullanabileceksiniz" dedi.