Türk Nippon “İş Yeri Sigortası” ile iş yerleri güvende

Sunduğu yenilikçi ürünlerle müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı amaçlayan Türk Nippon Sigorta, geniş kapsamlı iş yerleri sigortası çözümleri ile iş yeriniz için tam güvence sağlıyor. Son zamanlarda ülkemizde artış gösteren doğal afetler iş yerlerinin koruma altına alınmasının önemini bizlere hatırlatıyor. Yangın, dahili su baskını, fırtına gibi teminatların yanında grev ve yer kayması gibi birçok riske karşı koruma sağlayan "Türk Nippon İş Yeri Sigortası", aynı zamanda sunduğu isteğe bağlı olarak alınan ek teminatlar ve Türk Nippon Asistans Hizmetleri ile sizin için en uygun seçenekleri sunarak iş yerinizde güven ve huzurla çalışmanıza olanak sağlıyor.Son yıllarda ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri sebebi ile iş yeri sigortasının öneminin arttığına dikkat çeken Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri sigorta yaptırmanın önemini bir kere daha bize hatırlattı. Özellikle konut, kasko ve iş yeri sigortası bu tip durumlar için en önemli güvencelerden birkaçı. Yıllarca emek vererek, edinilen varlıkları koruma altına almak çok önemli. Türk Nippon Sigorta olarak sunduğumuz İş yeri Sigortası ürünümüz ile iş yerinizi güvence altına alıyoruz. Ürünümüz ile sunduğumuz Türk Nippon Asistans Hizmetleri ile tesisat, elektrik, cam, anahtar ve güvenlik işleri gibi iş yerleri için sıkıntı olabilecek konularda destek vererek müşterilerimizin kendini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Ürünün mesleki bazda da çeşitli avantajlar getirdiğini ekleyen Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Türk Nippon İş Yeri Sigortası ürünümüz iş kolu özelinde de avantajlar içermektedir. Özellikle eczacılar için sağladığımız Eczane Paket Sigortası ile iş kolu özelinde mesleki sorumluluk, sosyal güvenlik kurumu rücuları, eczacının cüzdanı teminatı, reçete ve kupür hırsızlığı, nöbet teminatı, ilaç bozulması gibi birçok konuda geniş güvence sağlıyoruz" şeklinde konuştu.