Türk Nippon kasko ürününde farklı alternatifler sunuyor

YENİLİKÇİ bakış açısı ile ürünlerini tasarlayan Türk Nippon Sigorta, kasko ürününde sunduğu farklı alternatifle müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Geniş Kasko, Dar Kasko ve Gülümseten Kasko paketleri ile her gelir seviyesine hitap eden Türk Nippon Sigorta, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Kasko ürününün sağladığı geniş güvence kapsamından bahseden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Kasko sağladığı geniş güvence kapsamı ile sadece hasar durumunda değil aracın yanması, çalınması, çalınmasına teşebbüs edilmesi, yaşanabilecek doğal afetler gibi durumlarda da aracınızı güvence altına alır. Bu nedenle kaskoyu aracınız için en önemli yol arkadaşlarından biri olarak görüyorum" dedi. Araç fiyatlarındaki artışı sebebi ile kasko ürününde çeşitliliklerin yapılmasına gerek duyulacağını da vurgu yapan Dr. E. Baturalp Pamukçu "Artan araç fiyatları sebebi ile tüketicilerde oluşan eldeki değeri koruma hissiyatı kasko yaptırma konusunu daha da önemli hale getirdi. Bu bakımdan kasko ürününde çeşitliliğin artacağını öngörerek sunduğumuz kasko paketleri ile her gelir seviyesine hitap eden bir yapı oluşturduk. Yıl içerisinde kasko paketlerimize yapacağımız yeni asistans hizmetleri eklemeleri ile ürünlerimizi daha da tercih edilir hale getirmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.