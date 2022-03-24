Türk Nippon Sigorta Uluslararası Sigorta Fuarı’ndaydı

ANTALYA
'DA düzenlenen Uluslararası Sigortacılık Fuarı
'nda Türk Nippon Sigorta
da yerini aldı. Sektör paydaşlarını bir araya getiren yurt içi ve yurt dışından çok sayıda temsilcinin katıldığı fuarda iklim değişikliği ve katastrofik riskler, dijital sigortacılık ve finansal sigortalar ana konu başlıkları olarak ele alınırken, sektörü ilgilendiren birçok konuda da çeşitli paneller düzenlendi. Sektörün böyle bir etkinliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Uluslararası Sigortacılık Fuarı vesilesi ile sektör temsilcileri ve paydaşları ile yeniden bir arada olmak, sektörün yeniliklerini, gelişim ve değişimlerini istişare etmek tüm şirketler için iyi bir fırsat oldu. Gerçekleştirilen panellerde sigorta sektörünü ileriye taşıyacak konular ele alındı. Bu panellerde konuşulan konular sektör için olumlu katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Böyle yararlı bir etkinliğin sponsorlarından biri olarak yer aldığımız için mutluyuz" diye konuştu.