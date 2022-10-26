Türk oyun şirketi MANC Games’e Gem Digital Limited’den 50 milyon dolar yatırım

Manc Games, daha önce piyasaya sürdüğü oyunlarla milyonlarca kez indirme almayı başarmış ve hali hazırda geliştirici ekibiyle çeşitli oyunlar üretmeye devam eden mobil yazılım firmasına, GEM Digital Limited'den 50 milyon dolarlık yatırım.

Manc Games'e 50 milyon dolarlık yatırım

Manc Games'in oyun içi varlığı olan Mancium, yeni nesil halka açık bir metaverse ağını temsil etmektedir. Manc ekosistemine güç sağlayan uygulama içi satın alımlar, özel oyun içi etkinlikler ve Manc Academy'yi destekleme gibi tüm işlemlerde kullanılması, Manc Games'i diğer rakiplerinden ayrıştıran özelliklerin başında gelmekte. Tüm bunlara ek olarak, yakın gelecekte piyasaya sürülecek Manc oyunlarının Meta sürümlerinde oyun içi benzersiz özelliklere ve yeteneklere sahip olunması mümkün olacak.

Manc , GEM güç birliği ile daha geniş bir kullanım ağına ulaşacak

Birçok farklı kategoride oyun geliştiren Manc Games, geleneksel oyunların teknolojiye uygun hale getirilmesi için ciddi yatırımlar yapıyor. Geniş bir kadroyla 3 yılı aşkın süredir arge çalışmalarını yapan firma, 2021 yılında çıkardığı mobil okey uygulaması olan Okey Muhabbet ile milyonlarca indirmeye ulaşmış durumda. Türkiye'nin en hızlı büyüyen oyun girişimlerinden biri olan Manc Games, geleneksel pazarlarda yerleşik bir fon olan GEM'in global gücü ile küresel piyasada da daha yaygın hale gelmeyi hedeflemekte.

"Küresel oyun şirketi olmaya bir adım daha yaklaştık"

Manc CEO'su ve kurucusu Halit Emre Aydın; "GEM'in işbirliği, Manc'ı küresel bir oyun şirketi olmaya bir adım daha yaklaştıracak. Sadece mobil oyun uygulaması sektöründe değil, bütün oyun ekosisteminde küresel bir firma olma hedefimize bir adım daha yaklaştık.'' İfadelerini kullandı.