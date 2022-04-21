Türk restoranlar dünyanın ‘en’leri listesine girecek

Dünya çapında, prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi'nin 38. destinasyonu, İstanbul oldu. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec de katıldı. Türk mutfağının binlerce yıllık geçmişiyle dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Günümüzde de birçok ödüllü restorana ev sahipliği yapan İstanbul, sadece Türkiye'nin gastronomi başkenti değil, dünyanın önde gelen gastronomi şehirlerinden biri olmaya adaydır" dedi. İstanbul'da geleneksel tatlarla dünya lezzetlerinin aynı anda sunulduğuna dikkat çeken Ersoy, "İstanbul, geçmişi 1900'lü yıllara uzanan, dünyanın en üst yeme-içme standartlarına sahip restoranlarını bünyesinde barındıran Michelin Rehberi'ne katılmış durumda. Michelin Rehberi'nin İstanbul yeme-içme sektörüne gösterdiği bu ilgi, Türkiye'nin gastronomi turizminde de ön sıralarda olduğunun bir göstergesidir" diye konuştu.Michelin Rehberleri Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec da, toplantıda şunları söyledi: "İstanbul, tarihi, kültürü ve kültürler arası karakteriyle yüzyıllardır dünyanın gözlerini kamaştırıyor. Haliç'ten Boğaz'ın iki yakasına uzanan bu medeniyet köprüsü, kıtalar arası diyaloğu kolaylaştırırken insanların yeni ve eski bilgi birikimlerini gelenek ve tariflerle buluşturuyor. Birinci sınıf gastronomik destinasyon niteliğindeki İstanbul, Michelin Rehberi'nin bu adımıyla dünyanın her yerindeki gurmelerle buluşacak. Benzersiz yemek karakterini şekillendiren kadim gelenekler ile genç, açık fikirli ve yaratıcı yeteneklerden beslenen İstanbul mutfağı, ekibimizi hayranlık içinde bıraktı."MICHELIN Rehberi İstanbul'un ilk restoran seçimi, 11 Ekim 2022'den itibaren Michelin Rehberi web sitesinde (guide.michelin.com) yapılacak. iOS ve Android sürümlü cihazlara ücretsiz olarak indirilebilen ve kullanıcıların aramalarını, konuma, mutfak türüne ve sunulan özel hizmetlere göre filtreleyebilecekleri uygulama online olarak sunulacak.