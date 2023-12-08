Türk saati Balkanlar’da büyüyecek

Türkiye'nin en büyük saat üreticisi ve distribütörü Saat&Saat, Balkanlar'da büyümeyi planlıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa'ya Makedonya'dan girdiklerini, şu anda ülkede 3 mağaza açtıklarını dile getiren Saat&Saat'in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, "Makedonya'da beklentilerimizin oldukça üzerinde ilgi gördük. Türk şirketi olmamızın da etkisiyle, bu coğrafyada hedeflerimizin üzerinde satış yaptık. Yerel distribütörümüzle Balkanlar'da büyüme hedefimiz olacak. 3 sene içerisinde 6 mağaza açmayı hedefliyoruz. Toplamda ise hedefimiz 34 yeni mağaza açmak" dedi. Kaya, geçen yıl 807 bin adetlik satış yaptıklarını, bu yıl da adetsel anlamda yüzde 33 büyüyerek 1 milyonu aştıklarını söyledi. Kaya, "Ciromuz yüzde 122 büyüdü" diye konuştu.