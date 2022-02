Türk Sanayisindeki Gençleşme Hamlesi Yalova OSB’den Başladı

Yalova Makine İhtisas OSB; Z ve Y kuşağının kafasındaki kirli sanayi anlayışını yıkmak adına çalışmalarına devam ediyor. Gençlere; yeni hayata geçecek OSB'de yerli, yenlikçi ve yeşil düşünceleri tanıtmaya çalışan OSB yönetimi, Ragga Oktay ile yaptığı çalışmaya bir yenisini daha ekledi. 'Yerli, Yeşil, Yenilikçi' adlı şarkı bu kez rock grubu Mentra ile coverlandı.

"YALOVA'DA GENÇLERLE YENİ SANAYİ HİKAYESİ YAZMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, "Türk sanayisinin en büyük sıkıntısı insan gücü. Bu tür çalışmalarla gençlerin kafalarındaki kirli sanayi düşüncelerini kırmak istiyoruz. Bu projeyi geliştirerek bu algıyı nasıl değiştiririz, nasıl yeni bir hikaye yazabilirizin peşine düştük. Y kuşağının, Z kuşağının ve alfa kuşağının hatta şu an içinde bulunduğumuz dünya farklı bir dünya, dijital bir dünya ve dünyayla entegre büyüdü bu çocuklarımız, kardeşlerimiz. O anlamda algıları daha açık, daha yatkın. Şimdi bu insanları karışık anlamda konvansiyonel sanayi algısıyla bir merkezde tutmak çok kolay görünmüyor. En azından bizce. Bu arkadaşlara yeni bir hikaye sunmamız gerekiyor. Yeni bir yaşam alanı iddiası ortaya koymamız gerekiyor ki eğer bu insanların zekasından yararlanmak istiyorsak. Artık klasik bir sanayi bölgesi değil, yeni nesil bir sanayi alanı, yaşam alanı oluşturmamız gerektiğine karar verdik. Sosyal, kültürel, teknolojik ve eğitim alt yapısıyla bütün sistemleri içine alan bir yeni ekosistem söz konusu. Bu bağlamda; Yerli, Yeşil, Yenilikçi, Yüksek Teknolojili ve Yalın olmak üzere 5Y felsefesi ile çıktığımız bu yolda üretimin ve değerin her alanını önemsiyoruz. Her adımımızı genç kuşağın yarınlara umutla bakabilmesi için atıyoruz. Gençlerimizle aynı dili konuşuyor, aynı dertleri ediniyor ve aynı umutları paylaşıyoruz. Bu doğrultuda geçen yıl başlattığımız "Yerli, Yeşil, Yenilikçi" düzenlememizin Rock versiyonu ile yeniden sizlerleyiz. Ragga Oktay ve Mentra Grubu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

"YEŞİL, YENİLİKÇİ OSB İLE Z VE Y KUŞAĞINA DOKUNACAĞIZ"

Yerli, yeşil ve yenilikçi bir anlayışa sahip OSB olduklarını kaydeden Özdemir, bu nedenle sosyal ve kültürel faaliyetlerin de yapılabileceği mekanlara sahip olacaklarını söyledi. Özdemir, Yalova Üniversitesi Makine, Endüstri ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinin OSB'nin içinde yer alacağını belirterek, "Yine teknoparkıyla, serbest bölgesiyle, festival alanlarıyla, sanat sokağıyla, bir taraftan kütüphanesiyle, dijital fuar alanıyla, ağaç müzesiyle, içindeki Türk sanayi müzesiyle, her şeyiyle bir bütün, kamu, sanayi, üniversite, sosyal- kültürel hayatın iç içe geçtiği yeni yaşam alanından bahsediyoruz. Bu yaşam alanı fikri Y kuşağında, Z kuşağında ve sonraki alfa kuşağında çok karşılık bulacak inancındayız. Bu farkındalığı oluşturarak artık yeni bir çağa girdik." dedi.

"OSB TAMAMLANDIĞINDA 25 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK"

Özdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürürlüğe aldığı sanayi strateji belgesini misyon edindiklerini belirtti. Özdemir, 2022'nin ikinci yarısı itibariyle de yaklaşık 50 üretim tesisinin faaliyete geçeceğini ifade etti. Özdemir, OSB tamamlandığında 25 bin kişiye istihdam sağlanacağını ve 4 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşılacağını belirtti.