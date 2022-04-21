Türk savunma sanayisi Asya-Pasifik pazarı için Filipinler’e gidiyor

Türk savunma sanayisi, Asya-Pasifik pazarındaki etkinliğini artırmak ve yeni iş birliklerine imza atmak için Filipinler'de bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Asya Savunma, Güvenlik ve Kriz Yönetimi Fuar ve Konferansı'na (ADAS 2022) katılacak.

ADAS 2022, Filipinler'in başkenti Manila'da 27-29 Nisan'da düzenlenecek. Fuara, savunma-güvenlik endüstrisinin ve ülkelerin üst seviye resmi delegasyonları katılım sağlayacak.

2014'ten bu yana 2 yılda bir düzenlenen ADAS, Asya Pasifik bölgesinin önemli savunma fuarları arasında yer alıyor.

ADAS 2022, Filipinler ve bölge ülkeleri ile Türkiye arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin pekiştirilmesi yönünden önemli bir platform olarak değerlendiriliyor.

Türkiye fuara, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği desteğiyle 12 firma ile katılım sağlayacak. Fuarda ASELSAN, ASFAT, Ata Arms, HAVELSAN, Karel, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, Nurol Makina, Nurol Teknoloji, Samsun Yurt Savunma, Sarsılmaz, TAİS, OTOKAR boy gösterecek.

Fuarda, Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen deniz sistemleri, insansız çeşitli kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler ve lojistik destek ürünlerinin Asya-Pasifik ülkeleri başta olmak üzere bütün katılımcılara yönelik tanıtım ve sunumları yapılacak.

Türk resmi delegasyonu da ev sahibi ülke makamlarının yanı sıra fuara katılım sağlayacak diğer ülke delegasyonları ile görüşmeler gerçekleştirilecek.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN VARLIĞI ARTIYOR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Filipinler'e Atak helikopteri ihraç ediyor. FNSS ise Amfibi Zırhlı Muharebe İş Makinesi (AZMİM) ihracatı yanında M113 kule modernizasyonu yapıyor.

FNSS, ASELSAN, MKE AŞ, GİRSAN ve Samsun Yurt Savunma, devam eden bu 3 proje dışında bugüne kadar Filipinler'e zırhlı araç, mühimmat, fişek, tabanca ve gece görüş dürbününün de aralarında bunduğu birçok ürün ihracatını tamamladı.

Türk savunma sanayisi şirketleri üstlendikleri projelerdeki başarıları ve kurulan güven ilişkisiyle Filipinler'de yeni sorumluluklar üstlenmeye hazırlanıyor.

TAIS karakol gemisi, Baykar silahlı insansız hava aracı, Nurol Makina Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç, MKE AŞ ve ROKETSAN Atak mühimmatı, ASELSAN Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi ile Filipinler'in ihtiyaçlarını karşılamada öne çıkıyor.