Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vurucu güçleri yeni teknolojiyle donatılıyor

Osman Kavuncu Bulvarı'nda 387 bin metrekarelik alanda 1954 yılından bu yana faaliyet gösteren 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, üstlendiği tank ile diğer paletli araçların modernizasyonu ve yenileme çalışmaları ile ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

TSK'nin karadaki en önemli "vurucu güçleri" arasında yer alan tanklar ile tank kurtarıcı ve zırhlı personel taşıyıcılar, 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde modernize ediliyor.

Kalifiye ve konusunda uzman personeli bünyesinde çalıştıran fabrika, yenileştirme, bakım ve onarım görevlerinin yanı sıra paletli araçlara ait yedek parça imalatı, ordu yağ analizi, elektronik ile mekanik cihazların kalibrasyonu, dost ve müttefik ülke personeline "görev başı mesleki eğitim" verilmesi görevlerini de üstleniyor.

Fabrikada baştan aşağı yenilenen veya modernize edilen araçlar, gelişmiş bilgisayar kontrolleri ile frenleme, meyil tırmanma ve inme, yan eğim, slalom, hendek geçme gibi aşamaların yer aldığı iki test pistinden de geçiyor.

Paletli araçların yenileştirme ve onarımları için ihtiyaç duyulan muhtelif yedek parçalarının çok eksenli CNC tezgahlarla yüksek hassasiyette imal edildiği fabrikada, araçlar son kat kamuflaj boyası yapılarak birliğine sevke hazır hale getiriliyor.

2. Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İbrahim İlhan Coşkun, fabrikada gerçekleştirilen her türlü imalat, yenileştirme, modernizasyon faaliyetlerinin kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim standartları gereklerine uygun olarak yürütüldüğünü söyledi.

Fabrika olarak önemli bir görev üstlendiklerinin altını çizen Coşkun, "2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tank, tank kurtarıcı, zırhlı personel taşıyıcı gibi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki paletli araçların modernizasyonu ile bu araçlara ait motor, transmisyon, tali komple malzeme, atış-kontrol ve optik cihazların komple yenileştirmesini yaparak birliklerin desteklenmesinde önemli hizmet vermektedir." diye konuştu.