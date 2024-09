Türk şirketlerinden Suudi Arabistan’a yatırım çıkarması

ABD, Kanada, İngiltere, Portekiz, İsveç ve Suudi Arabistan'dan 7 danışmanın yer aldığı Suudi Arabistan Ulusal Özelleştirme ve Kamu Özel Sektör İş Birliği Merkezi Danışma Kurulunda (The National Center for Privatization and PPP Advisory Board - NCP) yer alan KÖİ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Vural Aydın, Suudi Arabistan'da Vizyon 2030 Planı kapsamında gerçekleştirilecek projelere danışmanlık ederek ülkenin yatırım planındaki projeler için yatırımcılara tavsiyelerde bulunacak.

Aydın, AA muhabirine, "Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 projesi 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arası yatırım potansiyeli barındırıyor. Suudi Arabistan bu yatırım ile aslında her alanda topyekun bir dönüşüm geçiriyor. Bu ekonomik planı sadece Neom gibi ikonik projelerden ibaret olarak düşünmemek lazım. Ülke, sağlık, eğitim, turizm, yerel yönetimler, dış ticaret gibi her alanda bir dönüşüm geçiriyor. Suudi Arabistan, sağlık, hava yolları, turizm gibi alanlarda merkez olmak yani bir nevi Arabistan Yarımadası'nın incisi olmak istiyor." dedi.

Vizyon 2030 projesi kapsamında "İkonik kamu projeleri", "Temel kamu ihtiyaçları için gerçekleştirilecek projeler" ve "Altyapı ihtiyaçları için gerçekleştirilecek projeler" olmak üzere temelde 3 ayakta yatırım ihtiyacı bulunduğuna değinen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki 500 milyar ila 1 trilyon dolar arasındaki bu kadar yatırımı kim yapacak? Burada iki sorun karşımıza çıkıyor. Birincisi finansman, ikincisi projeyi gerçekleştirecek taraf. Doğal olarak Amerikalı, Kanadalı, Avrupalı uluslararası şirketler buradan milyarlarca dolarlık işler alıyor. Bu şirketler aldıkları işleri zamanında tamamlamak istiyorlar ki yeni işler alabilsinler. Bu işleri çok iyi yapabilen şirketlere ihtiyaçları var. Bizim Türk şirketlerinin bu alanda müthiş bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. KÖİ projelerinde ciddi deneyimliyiz. İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ve Kuzey Marmara Otoyolu, çok önemli global referanslar."

"TÜRK ŞİRKETLERİMİZE DİYORUZ Kİ SUUDİ ARABİSTAN PAZARINA GELİN"

1 milyar dolarlık bir işin alınabilmesi için 200 milyon dolar minimum öz sermaye koyulması gerektiğinin altını çizen Aydın, Türk şirketinin 200 milyon doları koyacak gücü olmasa dahi 1 milyar dolarlık inşaatı bitirme gücü olduğunu kaydetti.

Türk firmalara seslenen Aydın, "O yüzden bu anlamda bizim şirketlerimiz için müthiş bir alan var. Biz bu fırsatı gördüğümüz için Türk şirketlerimize diyoruz ki Suudi Arabistan pazarına gelin, pazarı bir görün, kamuyla tanışın, buradaki ihalelere başvurun. Tek başınıza başvuramıyorsanız uluslararası şirketlerle ortaklıklar yapın." ifadelerini kullandı.

SUUDİ BAKANLIKLAR TÜRK ŞİRKETLERİNE SUNUM GERÇEKLEŞTİRECEK

Tüm bu projelere Türk şirketlerinin katılımını sağlamak amacıyla onları yarın Riyad'a götüreceklerini aktaran Aydın, "NCP ile özel toplantılar yapıyoruz. NCP bize Suudi Arabistan'ın Yatırım Bakanlığı, Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından üst düzey yetkililer ile toplantı imkanı sağlayacak. Bakanlıkların üst düzey yetkilileri, bizim şirketlerimize bu dört alanda gerçekleştirilecek projeleri net bir biçimde anlatacaklar ve şirketlerimizle karşılıklı değerlendirmeler ve ikili görüşmeler yapacaklar." dedi.

"Riyad Bank", "AlJazira Bank", "Saudi National Bank" ve "ANB Bank" bankalarıyla da Türk şirketlerini görüştüreceklerini belirten Aydın, aynı zamanda ilk kez ülkede iş almış Kanada, Amerika ve İngiltere menşeli küresel şirketlerle ileride Türk şirketleriyle doğacak ortaklıkların zeminini oluşturmak adına ikili görüşmeler ve fikir alışverişinin yapılacak organizasyonlar düzenleyeceklerini anlattı.

Aydın, Türk şirketleri için bölgede 300 milyar dolarlık yatırım potansiyeli olduğuna dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim Türkiye'deki şirketlerimize Suudi Arabistan'da 2030'a kadar net olarak 300 milyar dolarlık iş var. Burada stadyumlar, kış oyunları, toplu konutlar yapılacak. Yani çivisinden tutun iş makinesine kadar satılacak birçok iş var burada. Sadece inşaat sektöründe değil, hizmet sektöründe de Türk şirketlerimiz için burada çok büyük potansiyel var. Bizim de ülke olarak yabancı paraya ihtiyacımız var ve dünyanın birçok şirketinin pastadan pay almaya çalıştığı bu projelerden Türk şirketlerinin iş alması hayati önem taşıyor."

VİZYON 2030 PLANI

Suudi hükümeti tarafından 25 Nisan 2016'da duyurulan Vizyon 2030 Planı, "Neom" gibi mega şehir projelerinden altyapı çalışmalarına, Suudi Arabistan'da gerçekleşecek Dünya Kupası ve 2029 Asya Kış Oyunları gibi küresel etkinliklerden doğan projelerin yapımından sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerinin inşasına kadar büyük çalışmaları içeriyor.

500 milyar ila 1 trilyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek ekonomik kalkınma planıyla Suudi Arabistan'da, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak büyük bir dönüşüm sağlanması ve jeopolitik olarak bölgenin bir cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor. 2018'de kurulan Suudi Arabistan Ulusal Özelleştirme ve Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi ise yerel ve uluslararası özel sektör potansiyelini Suudi Arabistan'a çekerek kamu altyapısını, hizmetlerini geliştirmek ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.