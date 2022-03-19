Türk tahviline 3 kattan fazla talep

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte jeopolitik risklerin arttığı ve küresel enflasyonun neden olduğu ekonomik belirsizliklerin had safhaya ulaştığı bir dönemde, yabancılar Türk tahviline hücum etti.
Hazine
ve Maliye Bakanlığı'nın dolar cinsinden 2027 vadeli tahvilinde ihraç miktarı 2 milyar dolar oldu. Tahvile 150'nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.
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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı için 17 Mart'ta Citi, Goldman Sachs ve J.P. Morgan'a yetki verildi. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken, ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 24 Mart'ta hesaplara girecek. 24 Eylül 2027 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 8.6, getiri oranı ise yüzde 8.625 olarak gerçekleşti.
5 MİLYAR $ FİNANSMAN
İhraca 150'nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 27'si Ortadoğu, yüzde 25'i Türkiye
, yüzde 23'ü Birleşik Krallık, yüzde 18'i ABD, yüzde 6'sı diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı. Hazine şubat ayında 3 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirmişti.
TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVEN ARTTI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, Londra'da yapılan görüşmelerde, yabancı yatırımcıların ve piyasa aktörlerinin Türkiye ekonomisine ilişkin geri dönüşlerinin oldukça olumlu olduğunu belirterek, "Piyasa aktörlerinin bizim kararlığımızı bilmesi, Türkiye'ye olan güveni artırdı" dedi.