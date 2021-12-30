Türk tarihi “Türklerin Mirası” ile yeniden hayat buluyor

Kültür hayatına onlarca eser kazandıran Selçuklu
Belediyesi, tarihi hafızanın korunması ve desteklenmesi adına önemli bir çalısmaya daha destek oldu. Proje sahibinin Konya Aydınlar Ocagı oldugu T.C Cumhurbaskanlıgı himayesinde olan proje "Türklerin Mirası" isimli bir projeye daha ortak oldu. Selçuklu Belediyesi 18 sekiz bölüm belgesel ve 17 ciltlik külliyattan olusan projenin ilk etabı olan 4 bölüm belgesel ve 4 ciltten olusan yayını bir yıl içinde gerçeklestirecek. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçeklesen "Türklerin Mirası" isimli projenin tanıtım toplantısına Selçuklu Belediye Baskanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaskanlıgı Idari Isler Baskanlıgı Projeler Müdürü Ali Murat Önder, Konya Aydınlar Ocagı Baskanı Dr.Mustafa Güçlü ve basın mensupları katıldı.
"MEDENİYETİMİZE SAHİP ÇIKAN HER PROJENİN DESTEKÇİSİYİZ"
Türk tarihinin kahramanlıklarla dolu olduguna vurgu yapan Selçuklu Belediye Baskanı Ahmet Pekyatırmacı: "Türkler, Avrasya bozkırlarında çok sayıda devlet kurmus, bu devletler zamanla kurumsallasarak, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu gibi devletlerle hakimiyet kurdukları topraklarda medeniyetin temsilcileri olmustur. Türkiye Cumhuriyeti ise günümüzde, geçmisin yolunda gelecege dönük yüzüyle bu medeniyetin son temsilcisidir. Türk tarihi; toplumu, milleti ve devletini yükseltmek için mücadele eden kahramanlarla doludur. Islam öncesi ve sonrası dönemlerde Türkler 16 büyük devlet kumus, sayısız lider, ilim adamı, bilge sahsiyetler yetistirmis ve dünyaya yön veren model olusturacak uygulamalarla tarih yazmıstır. Sanlı tarihimizin geçmisini gelecege tasımak, neslimizin aydınlık yarınlarını medeniyetimizin kodlarıyla insa etmek adına belediyemiz tarafından önemli projeler gerçeklestirilmistir. Tüm bu çalısmaları bugün protokolünü imzalayacagımız "Türklerin Mirası" projesi ile taçlandırmak istiyoruz. T.C Cumhurbaskanlıgı himayelerinde yürütülen "Türklerin Mirası Projesi" Türkiye Cumhuriyeti tarihinin "Türkler" konulu en büyük kültür projesidir. Bu proje 18 sekiz bölüm belgesel ve 17 ciltlik külliyattan olusmaktadır. Selçuklu Belediyesi olarak, bu projenin ilk etabı olan 4 bölüm belgesel ve 4 ciltten olusan yayını bir yıl içinde gerçeklestirecegiz." dedi.