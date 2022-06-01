Türk teknoloji şirketleri potansiyelini gösteriyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trendyol'un yurt dışı operasyonlarını Berlin'den başlatması vesilesiyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Varank, Türk teknoloji şirketlerinin potansiyelini dünyaya gösterdiğini belirterek, "İşte marka olmak budur, katma değer yaratmak budur. Yalnızca kendi başarıları için değil, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin, bilhassa Türk teknoloji şirketlerinin potansiyelini gösterdiği için onları tebrik ediyorum" dedi. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de Trendyol'un Türkiye'nin ilk decacorn'u olarak ülkeyi global teknoloji ligine çıkardığını, bugün itibarıyla tamamı Türk olan 40 bin çalışanı ve üst yönetimiyle gücünü Türkiye'den alarak yoluna devam ettiğini söyledi.