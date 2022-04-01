Türk Telekom 4.9 milyar TL temettü dağıtacak

Türk Telekom'un 31 Mart'ta yapılan Olağan Genel Kurulu'nda yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belirlenirken, 4 milyar 954 milyon 565 bin TL temettü dağıtılacağı açıklandı. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Türkiye'nin dijital dönüşümünü tamamlayarak, milletimiz için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. Öte yandan şirketten yapılan yazılı açıklamada, "İnternete yüzde 67 zam yapıldı" haberlerinin doğru olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.