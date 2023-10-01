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Giriş Tarihi: 1.10.2023

Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı başlıyor

Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı başlıyor
Gençlere, bulut bilişimi tüm yönleriyle keşfetme ortamı sağlayan Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı'nın üçüncü dönemi için başvurular açıldı. Kasım ayında gerçekleştirilecek kamp için başvuru süreci 8 Ekim'e kadar devam edecek. Kampa kabul edilen katılımcılar alanında uzman isimlerden çevrim içi ve yüz yüze eğitim alma fırsatı bulacak. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Bulut Bilişim Kampı ile bulut teknolojilerine ilgili duyan gençlerin kariyerlerinde iz bırakmak istiyoruz" dedi.
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Türk Telekom Bulut Bilişim Kampı başlıyor
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