Türk Telekom geleceğe gençlerle ‘Start’ veriyor

TÜRK Telekom
'un Genç Yetenek Programı 'Start'ın 2022 başvuruları başladı. Değerlendirme aşamalarının ardından programa seçilen genç yetenekler, yeni teknolojiler ile deneyim yaşamanın yanı sıra kapsamlı bir eğitimin ardından Türk Telekom'un farklı birimlerinde iş ve staj yapma imkânı bulacak. Başvurular 31 Mart tarihine kadar devam edecek. Türk Telekom'un bu yıl "Start'la Geleceğine Değer Kat" sloganıyla başlattığı genç yetenek programı, 'Start Stajım' ve 'Start Yeni İşim' olmak üzere iki ayrı kategoride yürütülüyor. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural
, "Genç yeteneklerimize iş fırsatı sunmaya ve güçlü bir gelişim programıyla onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Gençler, stajlarına uzun dönem devam etme şansına sahip olabilecek" dedi.