Türk Telekom, geleceğin yazılım geliştiricilerini yetiştiriyor

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom, sahip olduğu bilgi birikimini gençler için eğitim fırsatlarına dönüştürerek, onların kariyer yolcuğunu desteklemeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, gençlere yazılım alanında en yenilikçi teknolojiler üzerinde uzmanlaşma fırsatı sunmayı amaçlayan ve 2 bin 500'e yakın gencin başvurduğu Yazılım Geliştirme Kampı tamamlandı. Mikroservis Mimarisi odağında yapılan kampta gençler, yazılım geliştirmenin detayları ile ilgili dört günlük kamp süresince alanında uzman danışmanlardan teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Başvurular sonrasındaki değerlendirme, sınav ve mülakat süreçlerinin ardından 25 genç, Türk Telekom yöneticileri ile alanındaki uzmanlardan çeşitli alanlardaki deneyimlerini dinleme ve uygulamalı eğitim alma imkanına erişti.

"ÜLKEMİZİN TEKNOLOJİK KALKINMASINDAKİ ÖNCÜ ROLÜMÜZÜ SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türk Telekom Yazılım Geliştirme Kampı ile Türkiye'nin genç yeteneklerine ulaşmayı ve yazılım teknolojileri konusunda en yeni imkanları sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bu alana ilgi duyan gençlerin Türk Telekom'un yüksek teknoloji alanındaki birikimini yerinde tecrübe etmelerinin önemine inandıklarını aktaran Kıraç, "Bu yıl, günümüzde önemi gittikçe artan bulut teknolojileri ve Mikroservis Mimarisi ile çevik yazılım geliştirme süreçlerini odağımıza aldık. Bu programlar ile gençlere yeni bir kariyer fırsatı oluşturmak, onlarla aramızdaki bağı artırmak ve ülkemizin teknolojik kalkınmasındaki öncü rolümüzü sürdürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kamp sonunda, kapsamlı bir eğitim-gelişim programını tamamlayan gençler arasında birinci olan Ceyhan Arda Noğay'a 50 bin TL, ikinci Mücahit Topçu'ya 30 bin TL ve üçüncü Mehmet Furkan Çevik'e 20 bin TL olmak üzere toplamda 100 bin TL'lik teknoloji çeki hediye edildi. Kamp döneminin ardından yapılacak değerlendirmeler sonrasında finalistler arasından seçilecek genç yetenekler, Türk Telekom'da tam zamanlı staj veya iş imkanına sahip olacak.