Türk Telekom Genel Kurul Toplantısı gerçekleşecek

Türk Telekom Genel Kurul Toplantısı için bilgilendirme metni yayımlandı. Buna göre Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2023, Cuma günü saat 10:00'da gerçekleşecek.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde, sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirkete bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik genel kurul sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinden veya internet sitesinde yer alan iletişim adreslerinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 414. madde hükmü gereğince işbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekâletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, yabancı uyruklu pay sahiplerimizin ise, vekâletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 28 Mart 2023 Salı günü mesai bitimine kadar Şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılacak pay sahiplerimizin veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:

• Kimlik belgesi,

• Gerçek ve tüzel kişi pay sahiplerimizin temsille görevlendirdikleri kişiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış yetki belgeleri (vekâletname),

• Yabancı uyruklu pay sahiplerimizi temsil edecek kişiye ait yetki belgelerinin (vekâletname) ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri.

Elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan bir vekilin herhangi bir vekâletname ibraz etmesi gerekmemektedir.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur."

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ



1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,

2. Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3. 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,

4. 2022 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması,

5. 2022 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6. Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,

8. Kâr dağıtımı hususunun karara bağlanması,

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan 15.02.2023 tarih ve 5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararının genel kurulun onayına sunulması,

11. Şirket tarafından 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 15.02.2023 tarih ve 5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde deprem fekaleti kapsamında yapılan bağışların şirketimiz Bağış Politikası çerçevesinden yapılan bağışlardan muaf (hariç) tutulmasının onaylanması,

12. Şirketin 2022 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,

13. 08.02.2023 tarihli ve 4 numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yürütülmekte olan pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi

14. Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.1 (b) No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2022 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

16. Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

17. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere; 125 Milyon Euro'ya kadar alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,

18. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,

19. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi,

20. Dilekler ve Kapanış.