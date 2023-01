Türk Telekom iştiraki İnnova’ya ‘Harika İş Yeri’ sertifikası

TÜRK Telekom'un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı şirketi İnnova, Great Place to Work Enstitüsü'nün "Harika İş Yeri" kriterlerini sağlayarak "Great Place to Work" sertifikası almaya hak kazandı. İnnova CEO'su Serdar Toraman "İnnova'da oluşturduğumuz şirket kültürümüzün temelinde, işimizin her aşamasında insan odaklı bir yaklaşım benimsemek ve çalışanlarımızın yenilikçi fikirler geliştirerek potansiyellerini ortaya çıkarmasını teşvik edici bir iş ortamı sunmak bulunuyor. Dünyanın en iyi iş yeri kültürüne sahip şirketlerine verilen Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazanmamız, çalışanlarımızın mutluluğu ve kariyer gelişimi için hayata geçirdiğimiz, değer yaratan İK uygulamalarımızın başarısını da tescillemiş oldu" dedi.