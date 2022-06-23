Türk Telekom Lounge Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı

Türkiye'nin kültür ve sanat belleğinde iz bırakan Atatürk Kültür Merkezi'nde önemli bir iş birliğine imza atan Türk Telekom, ziyaretçilere ayrıcalıklı deneyimler sunmaya devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) içerisinde yer alan ve yapının ruhunu yansıtacak şekilde özel olarak tasarlanan Türk Telekom Lounge, tüm AKM ziyaretçilerine ve sanatseverlere hizmet vermeye başladı. Ziyaretçiler, Türk Telekom Lounge alanının özenle hazırlanmış şık ortamında; TV'den müziğe dijital platformların deneyimlenebildiği özel oturma ve dinlenme alanlarında keyifli zaman geçirebilecek.

Tüm ziyaretçilere açık bu alanda, Türk Telekom'un dijital okuma platformu e-dergi, dijital müzik platformu Muud ve dijital televizyon platformu Tivibu'nun da aralarında bulunduğu ürün ve servisler deneyimlenebilecek. Ziyaretçiler, Türk Telekom Lounge'da yer alan Tivibu deneyim alanında, hazırlanan özel içerikler sayesinde AKM içerisindeki programlar ve kültür sanat etkinlikleri hakkında bilgi alabilecekler.

Dijital dönüşüm deneyimini, teknoloji ile sanatı harmanlayarak AKM ziyaretçilerine aktaran ve sanatseverlere yenilikçi dijital hizmetleri deneyimleyebilecekleri hizmetler sunan Türk Telekom, hazırlanan Lounge'da, birçok özel buluşma ve etkinliğe de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gerek kültür sanat gerekse farklı içerikteki birçok buluşma Türk Telekom Lounge alanında katılımcılara açık olacak.