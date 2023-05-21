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Giriş Tarihi: 21.5.2023

Türk Telekom Opera Salonu’na iki ödül

Türk Telekom Opera Salonu’na iki ödül
Yüksek teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına da aktaran Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu için geçen yıl gerçekleştirildiği açılış töreniyle tüm dünyadan önde gelen markaların katıldığı Global Eventex Awards Ödül Programı'nda iki uluslararası ödüle layık görüldü.
Türkiye'de ilk defa senfoni orkestrası ve dijital sanatların bir araya geldiği Türk Telekom Opera Salonu'nun gala gecesi için özel düzenlenen etkinlik, "Kültür Etkinlikleri" kategorisinde altın ödülle ödüllendirdi. Aynı organizasyon "Görsel İşitsel Kullanım" kategorisinde ise bronz ödülün sahibi oldu.
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Türk Telekom Opera Salonu’na iki ödül
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