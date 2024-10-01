Türk Telekom Prime, İstanbul Coffee Festival’de kahve ve müzik tutkunlarını buluşturuyor

Türk Telekom Prime, bol GB'lı mobil tarifeler ve yüksek hızlı ev internetinin yanı sıra kahveden seyahate, eğlenceden market ve e-ticaret alışverişine kadar birçok alanda müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Türk Telekom Prime, 3-6 Ekim tarihlerinde Ataköy Marina'da bu yıl 10. kez düzenlenecek İstanbul Coffee Festival kapsamında; Gripin, Ceza, Buray ve Levent Yüksel ‎gibi sevilen sanatçı ve grupları Türk Telekom Prime Sahnesi'nde kahveseverlerle buluşturuyor.

TÜRK TELEKOM PRİMELILARA ÖZEL AYRICALIKLAR

Türk Telekom Prime sahne sponsorluğuyla gerçekleştirilecek İstanbul Coffee Festival bu sene de birçok etkinlik ve aktiviteyle katılımcılarını ağırlayacak. Farklı damak tatlarına uygun kahve alternatiflerinin bulunduğu deneyim alanları, workshoplar, atölyeler ve daha birçok sürpriz fırsatla festival coşkusu Ataköy Marina'da yaşanacak. Türk Telekom Prime, her yıl olduğu gibi bu yıl da müşterilerine %50 indirimli festival bileti ve özel kapıdan giriş ayrıcalığı sunuyor. Katılımcıları, Türk Telekom Prime Lounge alanında eğlenceli aktiviteler ve ikramların yanı sıra sahneden yapılacak sürpriz ödüllü yarışmalarla keyifli vakit geçirecekleri bir deneyim bekliyor.

Türk Telekom Prime Sahnesi İstanbul Coffee Festival Programı şöyle:

3 Ekim, Perşembe

Gripin

4 Ekim, Cuma

Buray

5 Ekim, Cumartesi

Ceza

6 Ekim, Pazar

Levent Yüksel