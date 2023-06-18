Türk Telekom TahtApp ile ışık oldu

Türk Telekom'un, sınıfına TahtApp uygulaması kurduğu, Günışığı Projesi çocuklarından 6. sınıf öğrencisi Zenan Alsaç, okulunda gerçekleştirilen törende karnesini Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'dan aldı. Ümit Önal, "Türk Telekom olarak, teknolojiden herkesin yararlanması öncelikli görevimiz" dedi.Türk Telekom'un az gören çocuklar için Engelsiz Yaşama Derneği ile hayata geçirdiği Günışığı Projesi, az gören çocukların engelsiz akranları ile aynı sınıflarda eğitim almasını kolaylaştıran teknolojilere odaklanıyor.