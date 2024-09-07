Türk Telekom ‘TahtApp’ ile ışık oluyor

Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile eğitime katkı sunmayı sürdürüyor. Günışığı projesi kapsamında az gören çocukların sınıf içi eğitimine destek olmak amacıyla geliştirilen TahtApp uygulaması, 2024- 2025 eğitim-öğretim yılında, 50 yeni okulda az gören çocukların eğitime akranlarıyla eşit şartlarda devam edebilmesine imkân tanıyacak. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Günışığı projemiz kapsamında az gören çocuklara sunduğumuz erken müdahale eğitimleri ve geliştirdiğimiz TahtApp uygulaması, onların akranlarıyla aynı eğitim görmelerine destek olarak hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırdı" dedi.