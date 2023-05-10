Türk Telekom teknolojik çözümleri ile engelleri kaldırıyor

Türk Telekom, 'Günışığı' projesi ile az gören çocukların engelsiz akranlarıyla aynı sınıflarda eğitim almasını sağlayarak, onlara ışık olmaya devam ediyor. Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması, 11 ilde 24 yeni okulda daha kullanıma sunuluyor.

Türk Telekom, 'Sesli Adımlar' ile ana destekçisi olduğu ve yüksek teknoloji bilgisini kültür ve sanat alanına aktardığı Atatürk Kültür Merkezi'nde herkes için erişilebilir bir deneyim sunuyor. Sesli Adımlar uygulaması görme ve işitme engellilerin yardım almadan hareket edebilmelerine olanak sağlayarak, sosyal hayatın içinde daha fazla yer alabilmelerine katkıda bulunuyor.

Türk Telekom'un sosyal sorumluluk projesi 'Telefon Kütüphanesi' görme engellilerin sesli kitaplara, dünyaca ünlü betimlemeli tablolara ulaşmasını, İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma fonksiyonları da engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmasını sağlıyor.

Görme ve işitme engelliler AKM'de özgürce vakit geçirebiliyor

Hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle teknolojiyi, iyilik ve faydaya dönüştürmeyi hedefleyen Türk Telekom, ana destekçisi olduğu AKM'de kurumsal sosyal sorumluluk projesi 'Sesli Adımlar' uygulamasını kullanıma sundu. Görme ve işitme engellilerin faydalandığı Sesli Adımlar uygulaması; AKM'nin tüm girişlerine, sinema, kütüphane, sergi salonu, restoranlara, kafelere ve Türk Telekom Opera Salonu'na sesli yönlendirme sağlıyor. 'Sesli Adımlar' uygulamasını mobil cihazlarına indiren engelli sanatseverler, AKM'nin kapalı ve açık alanlarında, uygulama eşliğinde erişilebilir bir kültür sanat deneyimi yaşıyor.

TahtAAp ile çocukların derslerdeki fiziksel koşulları iyileştirilecek

TahtApp uygulaması, gelecek eğitim döneminden itibaren projeye dahil edilen 24 yeni okulda kurularak kullanıma açılacak. TahtApp, tahtanın tablete aktarılması ile az gören çocukların engelsiz akranlarıyla bir arada eğitim alabilmesini sağlıyor. Ders takibinde standardizasyon sağlayan TahtApp uygulaması, öğrencilerin dersleri takip etmesine, sorulara daha kolay cevap verebilmesine ve derslere diğer arkadaşları ile aynı tempoda, daha aktif katılımına da imkân tanıyor.

Türk Telekom'dan engelleri kaldıran yenilikçi projeler

Türk Telekom yenilikçi proje ve uygulamalarını her geçen gün zenginleştiriyor. Türk Telekom'un sosyal sorumluluk projesi 'Telefon Kütüphanesi ile kullanıcılar, 50 kategoride 3 binden fazla sesli kitap ve dünyaca ünlü 50 sesli betimlemeli tabloya mobil telefonları aracılığıyla rahatça ulaşabiliyorlar. Bunun yanında; 'Telefon Kütüphanesi' ücretsiz sunduğu İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma fonksiyonlarıyla da engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor. Ayrıca erişilebilir sanata da katkı sağlayan Türk Telekom, görme ve işitme engellilere özel bağımsız navigasyon hizmeti olan Sesli Adımlar uygulamasını ana destekçisi olduğu AKM'de sanat severlerin kullanımına sunuyor.