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Giriş Tarihi: 26.2.2022

Türk Telekom yerlilik hamlesine hız verdi

Türk Telekom yerlilik hamlesine hız verdi
5G'DEKI stratejik çalışmalarında birlikte yol alacağı yerli şirketleri GSMA Mobil Dünya Kongresi öncesinde duyuran Türk Telekom, Akıllı Tarım alanında 5G uygulamaları geliştirmek üzere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin teknoloji iştiraki TARNET ile önemli bir işbirliğine imza attı. Öte yandan Odine ile bulut bilişim sanallaştırma çözümleri ile ilgili yaptıkları ortak çalışmalarını duyuran Türk Telekom, çekirdek şebekenin en kritik sistemlerinden biri olan ve 5G dahil tüm mobil teknolojileri destekleyen PCRF/PCF ürünü için ise yerli yazılım şirketi i2i ile anlaştı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Ülke ekonomisine katma değer yaratacak ve milli kalkınmayı hızlandıracak yerli ürün ve projeler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu hedefle yerli teknoloji girişimleriyle güçlü iş birlikleri sağlayarak, onların potansiyelini küresel arenada göstermeyi amaçlıyoruz" dedi.
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Türk Telekom yerlilik hamlesine hız verdi
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