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Giriş Tarihi: 27.8.2023

Türk Telekom’a üç ödül

Türk Telekom’a üç ödül
TÜRK Telekom'un 'Dijital Türkiye: Yeni Bir Gelecek' temalı 2022 Faaliyet Raporu, uluslararası rapor derecelendirme ödülü olan ARC Awards'tan, telekomünikasyon sektöründe üç farklı kategoride ödül aldı. Türk Telekom'un 2022 yılına ait 'Dijital Türkiye: Yeni Bir Gelecek' temalı Faaliyet Raporu, ARC Awards'un "Kapak Fotoğrafı/ Tasarımı" ve "Baskı & Üretim" kategorilerinde onur ödülüne layık görülürken, "İç Tasarım" kategorisinde de gümüş ödülün sahibi oldu. Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük etme vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürürken, bu kapsamda hem şirketimizi hem ülkemizi uluslararası arenaya taşımanın gururunu yaşıyoruz. Bir kurumun faaliyet raporunun paydaşlarıyla iletişim düzeyini yansıtan en önemli unsurlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Türk Telekom olarak faaliyet raporlarımız, yatırımcı ve paydaşlarımızla aramızdaki iletişim dilinin en somut göstergesi" diye konuştu.
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Türk Telekom’a üç ödül
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