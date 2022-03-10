Türk Telekom’da büyük ortak devlet

Türkiye Varlık Fonu
(TVF), Turkcell
'in ardından Türk Telekom
'da da hissedarlık sorununu çözerek stratejik bir hamleye imza attı. Fon, Türk Telekom'un yüzde 55'ini satın almak için bankalardan oluşan LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile sözleşme imzaladı. Türk Telekom'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "LYY ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, işleme konu paylar için satın alım bedeli 1 milyar 650 milyon dolar olarak belirlendi. Buna ek olarak, Türk Telekom'un Genel Kurulu tarafından dağıtımına karar verilecek temettü tutarından LYY'nin yüzde 55 payına denk gelen kısmı LYY'ye ödenecektir. Bu satın alma, Türk Telekom'un sektördeki güçlü pozisyonunun, marka değerinin, üstün varlık ve insan kalitesinin ve çeşitlendirilmiş iş modelinin yanı sıra sağlam finansal ve operasyonel performansının sürdürülebilirliğine ve Türkiye telekomünikasyon sektörünün uzun vadeli cazip görünümüne olan inancımızı yansıtmaktadır" denildi.
DEĞER OLUŞTURUYORUZ
TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut
ise varlığa dayalı bir kalkınma fonu misyonuyla değer oluşturmaya odaklandıklarını belirterek, "Türk Telekom da sahip olduğu potansiyel ve marka değeriyle stratejilerimize ve hedeflerimize oldukça uyumlu bir şirket" dedi. Türk Telekom'un Saudi Telecom
'un sahibi olduğu Oger Telecom
'a ait OTAŞ'taki yüzde 55'lik hissesini bankalar LYY A.Ş. adını verdikleri şirket üzerinden borcuna karşılık almıştı. Türk Telekom'un yüzde 6.68'i TVF'de, yüzde 25 hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı
'nda, yüzde 13.32'i ise halka açıktı. Şimdi devletin Türk Telekom'daki payı yüzde 87'ye yaklaştı.