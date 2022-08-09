Türk Telekom’dan 13 milyarlık yatırım

TÜRK Telekom'un yılın ilk yarısındaki konsolide net kârı 1 milyar 953 milyon liraya ulaştı. Şirket, konsolide gelirlerini 2021'in aynı dönemine göre yüzde 28.1 artırarak 20 milyar 203 milyon TL'ye ulaştırdı. Söz konusu dönemde 3 milyar 955 milyon TL'lik yatırıma imza atan şirket, bu yıl için yatırım öngörüsünü 13 milyar TL ile yukarı yönlü revize etti. Sabit genişbant abone sayısını ilk yarı sonu itibarıyla 14.6 milyona çıkaran şirketin fiber abone sayısı ise 10.7 milyona yükseldi. Yılın ilk yarısında fiber ağ uzunluğu 381 bin kilometreye ulaşan Türk Telekom'un fiber hane kapsaması da 30.8 milyon oldu. Türk Telekom'un mobil abone portföyü, ilk yarıda 580 bin net abone kazanımıyla 24.6 milyona ulaştı.