Türk Telekom’dan 500 milyon $’lık ihraç

Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında sürdürülebilir finans piyasası aracılığıyla yeşil, sosyal veya sürdürülebilir tahvil/ kredi araçlarına erişebilen Türk Telekom, 500 milyon dolar tutarında ilk sürdürülebilir eurobond ihracını gerçekleştirdi. Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği tahvil ihracı öncesinde Avrupa, Asya ve Amerika'dan 55'in üzerinde yatırımcı ile görüşüldü. 177 kurumsal yatırımcı ve fondan ihraç büyüklüğünün yaklaşık 5 katı kadar talep gelmesi yabancı yatırımcının Türk Telekom'un hikâyesine ilgisini ve Türk Telekom yönetimine duyulan uluslararası güveni gösterdi. Talebin dağılımı; Asya, Amerika, İngiltere ve Avrupa'dan oluşurken ve bu talebin yarısı İngiltere ile Amerika'da yoğunlaştı. Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Elde ettiğimiz fon ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sağlayan projeler başta olmak üzere birçok yeşil projeye olan yatırımlarımızın finansmanını sağlayacağız. Sürdürülebilirlik alanındaki başarıları küresel endeksler ve kuruluşlar tarafından tescillenen bir şirketiz. Sürdürülebilirlik hedeflerimizle uyumlu finansman stratejimizle çevreci teknoloji yatırımlarımız devam edecek" değerlendirmesini yaptı.