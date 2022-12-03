Türk Telekom’dan AKM’de ‘engelsiz sanat

TÜRK Telekom 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) çok özel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Görme ve işitme engelli sanatseverler için geliştirilen 'Sesli Adımlar'ı AKM'de hizmete sunan Türk Telekom, yaşama değer katan bir konsere ve gün boyu süren etkinliklere imza attı. Bu kapsamda Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirilen Günışığı projesine katılan ve erken müdahale eğitimleriyle görme yetilerini kullanabilen çocuklardan olan 17 yaşındaki Çağla Kıcır, yaklaşık 200 kişinin katıldığı konserde piyano performansı sergiledi. Etkinliğe, Türk Telekom çalışanları ve Türkiye'nin 7 bölgesinden Günışığı çocukları da katıldı. 'Yüzlerdeki Hikâyeler', 'Kent Manzaraları', 'Kartondan Heykeller' isimli sanat atölyeleri düzenlendi.