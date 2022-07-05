Türk Telekom’dan çevreci adımlar

Türk Telekom, Türkiye'de 1.700'den fazla lokasyonda güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulumunu tamamlayarak, yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücünü 2.5 MW'a çıkardı. Türk Telekom, 2023 yılı sonuna kadar 2020 yılı emisyon miktarının yüzde 35'i kadar olan kısmını düşürmeyi ve 2020 yılına göre GES'ler üzerinden enerji üretme kapasitesini yüzde 60 oranında artırmayı hedefliyor.Çevresel etkileri en aza indirmek ve enerji tasarrufunu artırma hedefiyle baz istasyonlarında da dönüşüme giden Türk Telekom, yeni nesil aküler kullanarak klimasız çözümlere ağırlık vererek baz istasyonlarının yüzde 50'den fazlasının akü dönüşümünü tamamladı. Sürekli enerji imkânı bulunmadığı için erişim sıkıntısı yaşayan köylerde güneş enerji sistemi ile çalışan baz istasyonlarını devreye alan Türk Telekom, özellikle zorlu hava şartlarında mobil hizmetlerdeki kalitenin artmasını sağladı.Sürdürülebilirliği destekleyen inisiyatifler alan Türk Telekom bu kapsamda SMS ve e-fatura kullanımını özendirerek, enerji ve su tasarrufu yaparken ağaç kesimini önleyip çevresel etkilerden de tasarruf sağladı. Ayrıca iç süreçleri için 'Dijital Evrak' uygulamasını hayata geçiren Türk Telekom, uygulamayla çalışanlarının iş süreçleri esnasındaki yasal evrak doldurma zorunluluğunu dijital ortama taşıyarak, maliyetleri düşürdü.Türk Telekom, Yeni Nesil Şehir İnisiyatifi ile 13 kentte hayata geçirdiği ulaşım, enerji, çevre, yaşam, sağlık ve güvenlikten oluşan 6 başlıkta yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sundu. Türk Telekom ayrıca akıllı tarımı destekleyerek, TARNET işbirliği ile tarımda ses getiren 5G destekli 'Otonom Traktör'ü hayata geçirdi. Proje ile akıllı sulama, ekim alanı ve sera yönetimi ile birlikte tarım alanlarındaki verimliliğin artırılması hedefleniyor.Türk Telekom 2021 yılında yeni nesil bisiklet çözümünü yerli imkânlarla geliştirerek ekosisteme dahil etti. Proje ile kent sakinlerine alternatif, çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım imkânı tanındı. Artan iklim değişikliği risklerinin azaltılması, karbon gazı salınım oranının düşürülmesi ve şehirlerin dijitalleşmesi yolculuğunda önemli olan akıllı bisiklet ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, İklim Eylemi maddelerinin de içinde olduğu 17 hedefe doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sunuluyor.