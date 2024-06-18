Türk Telekom’dan dijital geleceğe yatırım

Siber güvenlik alanındaki yeteneklere ulaşmak ve siber güvenlik alanındaki insan kaynağı oluşturmak amacıyla 2020'den bu yana Siber Güvenlik Kampı düzenleyen Türk Telekom, 5'inci dönem için başvuru sürecini başlattı. Siber güvenlik alanına ilgi duyan, aktif olarak çalışmayan ve staj yapmayan lisans 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin başvurabildiği Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, bu yıl 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam edecek. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Aslan, Türk Telekom'u "yaşayan bir üniversite" olarak konumlandırdıklarını belirterek, "Siber Güvenlik Kampı ile ulusal ve kişisel güvenliğin ana parçalarından olan siber güvenlik alanına genç yetenekleri kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.