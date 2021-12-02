Türk Telekom’dan ‘engelsiz yaşama’ destek

TÜRK Telekom
, Telefon Kütüphanesi uygulamasını, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde, İş Sanat işbirliğinde ünlü tiyatrocuların seslendirdiği hikâyelerle zenginleştirdi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal
, "Telefon Kütüphanesi uygulaması içinde yer alan anlık haber akışı, ilaç barkodu ve para tanıma fonksiyonlarıyla görme engellilerimizin hayatını kolaylaştırabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışanlarımız başta olmak üzere herkesi, kitaplara ses uygulaması ile görme engelliler için kitap seslendirmeye teşvik ediyoruz" dedi. Sait Faik Abasıyanık
'ın Projektörcü, Alt Kamara, Plajdaki Ayna, Sivriada Geceleri, Hişt, Hişt adlı hikâyeleri, görme engelli sanatseverler için kütüphaneye eklendi. Mobil uygulamada kullanıcılar 2 bine yakın sesli kitap ve 30 sesli betimlemeli tabloya ulaşıyor.