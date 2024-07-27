Türk Telekom’dan gençlere kariyer desteği

Türk Telekom, geleceğin yeni liderlerini yetiştirmek için gençlerin kariyer yolculuklarına destek olmayı sürdürüyor. Hayallerini ve yeteneklerini daha ileriye taşımak isteyen genç yeteneklere erken kariyer fırsatları sunan Türk Telekom, START Stajım Programı ile staj ve iş imkânı sağlıyor. Yeni dönemi başlayan START Stajım kapsamında kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapan genç yetenekler, 4 hafta boyunca alanında uzman profesyonellerden eğitim alacak ve yeteneklerini daha ileri taşıma imkânı elde edecek. Yeni dönemi başlayan ve 2015'ten bu yana gençler için staj ve iş imkânı sunan "START Stajım" programına katılan genç yetenekler, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile bir araya geldi. Ümit Önal, "Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijital geleceğini yarınlarımızın teminatı gençlerle birlikte inşa ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.Geleceğe yönelik yaptıkları yatırımların odağında ülkemizin değeri gençlerin bulunduğunu söyleyen Önal, "Bu nedenle genç yeteneklerin öğrenme ve gelişim fırsatlarını yakalayarak iş dünyasını erkenden tanıma ve işgücüne katılmaları önemle üzerinde durduğumuz bir konu. Sunduğumuz staj ve erken kariyer fırsatlarıyla her geçen gün desteğimizi artırarak ülkemizin teknoloji alanındaki rekabet gücünü pekiştiriyoruz" dedi. Genç yeteneklerle deneyimlerini paylaşan CEO Ümit Önal, şunları kaydetti: "Gençlerimize yaptığımız her yatırımı, ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Sunduğumuz eğitimler ve erken aşama kariyer fırsatlarıyla yarının liderlerine destek oluyoruz. START Stajım Programı'na katılan genç yetenekler, Türk Telekom'un farklı departmanlarında görev alacak ve ilgi alanlarını erkenden keşfederek, kariyerlerinde fark yaratacak bir gelişim sağlayacaklar. Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan markalarında biri olarak gençlerle birlikte çalışarak onların potansiyelini desteklemeye devam edeceğiz." START Stajım ile programa katılan gençler, dört hafta boyunca alanında uzman profesyoneller tarafından verilecek eğitimlerle, yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayacak.