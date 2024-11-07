Türk Telekom’dan mobil ve fiberde güçlü büyüme

Türk Telekom, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü performansıyla konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 15.9 artışla 40.4 milyar liraya yükseltirken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ise yılık bazda yüzde 30.8 artış ve yüzde 40.8 marjla 16.5 milyar liraya ulaştı. Türk Telekom'un 2024 üçüncü çeyrekteki net kârı ise 1.1 milyar lira oldu.Şirketin bu dönem sonunda toplam abone sayısı 53.2 milyon olurken, Türkiye'nin her köşesinde yüksek hızlı internet sunma amacıyla sürdürdüğü çalışmaların sonucunda, fiber ağının uzunluğu 459 bin kilometreye yükseldi. 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla 32.4 milyon haneyi kapsayan fiber ağ, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 32.7 milyon haneye ulaştı. Sabit internet ARPU'da ise yıllık bazda yüzde 21.2'lik artışla beklenen ivme yakalanırken, mobil gelir büyümesi güçlü eğilimini korudu.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, bekledikleri üzere üçüncü çeyreğin, pek çok temel performans göstergesinin zirve yaptığı "olağanüstü" bir dönem olduğunu belirtti. Gelir büyümesinde öngördükleri hızlanma ile FAVÖK ve nakit akışı üretiminin önemli ölçüde arttığını kaydeden Önal, "Sabit internet ve mobil, üçüncü çeyrekte operasyonel gelirin yüzde 74.5'ini oluşturdu. Daha önce yüzde 36-38 olan FAVÖK marjı öngörümüzü yüzde 38 olarak güncelliyoruz" dedi. Yıl sonuna hızla yaklaşılırken, Türk Telekom için en az 2024 kadar heyecanlı olacağına inandıkları gelecek yıla hazırlandıklarına değinen Önal, faaliyet gösterdikleri pazarlardaki konumlarını daha güçlendirmenin, müşteri deneyimini artırmanın, güçlü finansal performanslarını korumanın ve yatırımlarına devam etmenin, değişmez odakları olacağını vurguladı.Önal, 4.5G ihalesi sonrası frekans sahipliklerini 3 katına çıkardıklarını belirterek, hız için önemli olan abone başı frekansta ve 5G için kritik öneme sahip '1800 Megahertz' frekans sahipliğinde pazar lideri olduklarını aktardı. Ümit Önal, "Üçüncü çeyrekte mobil numara taşıma (MNT) pazarındaki liderliğimizi sürdürdük, bu anlamda en çok tercih edilen operatör olduk. Güçlü büyüme ivmemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.