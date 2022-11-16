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Giriş Tarihi: 17.11.2022

Türk Telekom’dan siber güvenliğe güç katacak adımlar

Türk Telekom Paylaşımlı EDR+ servisi, siber güvenlik ihtiyaçları artan kurumların her geçen gün gelişen atak türlerine karşı güvenliğini sağlarken, geleneksel güvenlik önlemlerinin fark edemediği tehditleri algılayarak sistemdeki anormal hareketleri analiz ediyor

METİN CAN METİN CAN
Türk Telekom’dan siber güvenliğe güç katacak adımlar
Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi'nde kurumsal ve kamu müşterilerine pek çok hizmeti birlikte sunan Türk Telekom, 360 derece güvenlik yaklaşımı ile yeni servisler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk Telekom, siber güvenlik alanında en geniş ürün portföyüne sahip servis sağlayıcısı olarak bir ilki gerçekleştirerek, Paylaşımlı EDR+ servisini hayata geçirdi. Türk Telekom Paylaşımlı EDR+ servisi, teknolojik gelişmelerle birlikte siber güvenlik ihtiyaçları artan kurumların her geçen gün gelişen atak türlerine karşı güvenliğini sağlıyor. Geleneksel güvenlik önlemlerinin fark edemediği tehditleri algılayarak sistemdeki olağan dışı hareketleri analiz eden Paylaşımlı EDR+ servisi altyapıdaki giriş noktalarının güvenliğini sağlıyor ve bilgisayar, sunucu, istemci gibi uç noktalara gelebilecek tehditleri en aza indirgiyor.

UÇTAN UCA GÜVENLIK ÇÖZÜMLERI
Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, "Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip telekom operatörü olarak, hayata geçirdiğimiz Paylaşımlı EDR+ servisimizle uç nokta olarak tanımladığımız bilgisayar, sunucu, istemci gibi cihazlardan verileri yönetmek için gerekli lisansları bulut altyapımız ile sağlıyoruz. EDR+ servisimizle müşterilerimizin altyapılarının daha verimli olması ve gerektiğinde sorunlara müdahale edebilmek için 7/24 izleme, yönetim ve müdahale hizmetlerini bir arada sunuyoruz" dedi.

SİBER TEHDİTLERE ANINDA MÜDAHALE
TÜRK Telekom, analiz ve müdahale imkânı sunan bir modeli de hayata geçirdi. Bu kapsamda, son kullanıcı cihazları üzerindeki olası güvenlik ihlallerini gerçek zamanlı tespit eden, engelleyen ve saldırılar hakkında analiz sunan EDR (Uç nokta Tehdit Algılama ve Yanıt) ile tehditlere karşı tespit, müdahale ve iyileştirme süreçlerini kapsayan MDR (Yönetilen Tespit ve Müdahale) servisleri bir araya getirilerek, kullanıcıların faydasına yönelik yeni bir servis oluşturuldu.

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Türk Telekom’dan siber güvenliğe güç katacak adımlar
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