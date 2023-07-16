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Giriş Tarihi: 16.7.2023

Türk Telekom’dan siber güvenlik kampı

Türk Telekom’dan siber güvenlik kampı
Türk Telekom'un siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik her yıl düzenlediği Siber Güvenlik Kampı başvuruları başladı. Siber güvenlikte kendini geliştirmek ve uzman isimlerle bir araya gelmek isteyen gençler için düzenlenecek kamp başvuruları 21 Temmuz'a kadar devam edecek. 14-23 Ağustos arasında düzenlenecek olan kampta geleceğin siber kahramanlarına uygulamalı eğitimler verilirken dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edilecek. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Türk Telekom olarak alanında yetişmiş insan kaynağı oluşmasına katkı sağlamayı misyon ediniyoruz" dedi.
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Türk Telekom’dan siber güvenlik kampı
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