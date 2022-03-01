Türk Telekom’dan uluslararası üç anlaşma

DÜNYANIN gündemine oturan Rusya-Ukrayna savaşı ile yerli ve milli yatırımların önemi daha da artıyor. Türk Telekom İspanya
'nın Barcelona
kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi
'nde yerli teknoloji altyapısını daha da güçlendirmek için bir dizi anlaşmaya imza atacak. Huawei
ile işbirliğine giden şirket, Odine Solutions
ile bulut bilişim sanallaştırma çözümleri üzerine ortak çalışmasını duyuracak. ZTE ve Netaş ile de iyi niyet sözleşmesini hayata geçirecek. Ayrıca akıllı tarım konusunda TARNET ile yaptığı işbirliği sonuçlarını da açıklayacak.
YERLİ GİRİŞİME DESTEK
Anlaşmalar öncesinde Barcelona'da sohbet toplantısı düzenleyen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Global işbirliklerimizi geliştiriyor, yerli teknolojileri dünyaya tanıtıyoruz. Türk mühendisliğinin başarısı çok değerli bir kazanım olacak" dedi. Önal, yerli üretimin kaçınılmaz bir süreç olduğunu, TT Ventures ile yeni ve yerli girişimleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Korea Telekom ile 5G ve yapay zekâ teknolojileri üzerine yaptıkları işbirliğinin "akıllı alanlar" projelerini kapsadığını anlatan Önal, "Nokia ile kritik endüstriyel uygulamalarda hataları minimuma düşürecek, üretimi, verimliliği artıracak, 5G'nin düşük gecikme, yüksek bant genişliği ve yüksek hız kabiliyetlerini kullanan Endüstri 4.0 denemeleri yapıyoruz. Huawei ile 5G'ye hazır şebekelerin geliştirilmesi ve kaliteli şebeke uygulamaları için stratejik vizyon paylaşımının yanı sıra endüstriyel 5G uygulamalarını hayata geçirmek ve ekosistemi geliştirmek için çalışacağız. ZTE ve Netaş ile de yeni nesil teknolojilerin ülkemizde hayata geçirilmesine yönelik çalışacağız" dedi.
1.4 MİLYON HANEYE DAHA FİBER
TÜRK Telekom, tedarikte herhangi bir sıkıntı olmazsa 1.4 milyon haneyi daha fiber internetle tanıştıracak. Önal, fiber yatırımları önceliklendirerek dijitalleşmeyi hızlandırmak, ülkeyi 5G'ye hazırlamak, internet penetrasyonunu artırmak ve daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamak üzerine yoğunlaştıklarını söyledi.