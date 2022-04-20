Türk Telekom’dan ‘Yıldızlı Dijital Fırsatlar’

İnsan odaklı yaklaşımıyla ürün ve hizmetlerini daha çok kişiye ulaştırmayı hedefleyen Türk Telekom, "Yıldızlı Dijital Fırsatlar" ile mobil müşterilerine avantajlı teklif ve kampanyalar sunuyor. Yıldızlı Dijital Fırsatlar'ın ilkinde, online satış kanalları üzerinden yeni hat satın alan ya da numarasını taşıyan yeni Türk Telekom müşterileri, 12 ay boyunca tarifelerine ek GB kazanacak.

Tarifelere özel 5 GB'a kadar hediye internet

Kampanya dahilinde, online kanallar aracılığı ile Özgürce 3, Özgürce 6, Özgürce 10, Ferah 2, Ferah 4, Ferah 8 ve Ferah 12 tarifelerini 12+12 ay taahhütle; Selfy Festival 5 GB, Selfy Festival 10 GB tarifelerini ise 12 ay taahhütle satın alan Türk Telekom müşterilerine, 12 ay boyunca aylık 2 GB cepten internet hediye edilecek.

Özgürce Prime 15 GB, Özgürce Prime 25 GB, Özgürce Prime 30 GB, Özgürce Prime 40 GB, Özgürce Prime 60 GB, Ferah 20 tarifelerini 12+12 ay taahhütle; Selfy Festival 20 GB+ tarifelerini de 12 ay taahhütle satın alan müşteriler ise 12 ay boyunca 5 GB hediye internet fırsatından yararlanabilecekler.

Müşteriler, kampanyanın geçerli olduğu tarifelerin standart aylık ücreti üzerinden ücretlendirilecekler. 18 Nisan'da başlayan kampanya için son başvuru tarihi ise 24 Nisan. Türk Telekom'un diijtale özel avantajlı kampanyaları Yıldızlı Dijital Fırsatlar başlığı altından takip edilebilecek.