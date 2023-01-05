Türk Telekom’un piyasa değeri 4.75 milyar dolar

TÜRK Telekom'un cari piyasa değerinin şu anda 4.75 milyar dolar olduğunu belirten Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, "Yüzde 55'e tekabül eden değer ise 2.60 milyar dolar seviyesinde, bu da aradan geçen yaklaşık 9 aylık süreçte 1 milyar dolara yakın değer artışı anlamına geliyor" dedi. Meclis Plan Bütçe Komisyonu Türkiye Varlık Fonu'nun 2021 yılı hesaplarını görüştü. Ermut, fonun, stratejik sektörlere yatırım planı doğrultusunda, Türk Telekom'un en büyük hissedarı haline geldiğini söyledi. Hisse satın alma işlemi sonrasında fonun Türk Telekom'da yüzde 61.68 pay sahipliğine ulaştığını söyleyen Ermut, "Bu satın alma işlemi titizlikle yürütülen bir sürecin sonunda gerçekleşti" diye konuştu. Ermut, İstanbul Finans Merkezi'nin açılmasına da çok az zaman kaldığını söyledi.