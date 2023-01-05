Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türk Telekom’un piyasa değeri 4.75 milyar dolar
Giriş Tarihi: 6.1.2023

Türk Telekom’un piyasa değeri 4.75 milyar dolar

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Türk Telekom’un piyasa değeri 4.75 milyar dolar
TÜRK Telekom'un cari piyasa değerinin şu anda 4.75 milyar dolar olduğunu belirten Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, "Yüzde 55'e tekabül eden değer ise 2.60 milyar dolar seviyesinde, bu da aradan geçen yaklaşık 9 aylık süreçte 1 milyar dolara yakın değer artışı anlamına geliyor" dedi. Meclis Plan Bütçe Komisyonu Türkiye Varlık Fonu'nun 2021 yılı hesaplarını görüştü. Ermut, fonun, stratejik sektörlere yatırım planı doğrultusunda, Türk Telekom'un en büyük hissedarı haline geldiğini söyledi. Hisse satın alma işlemi sonrasında fonun Türk Telekom'da yüzde 61.68 pay sahipliğine ulaştığını söyleyen Ermut, "Bu satın alma işlemi titizlikle yürütülen bir sürecin sonunda gerçekleşti" diye konuştu. Ermut, İstanbul Finans Merkezi'nin açılmasına da çok az zaman kaldığını söyledi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Telekom’un piyasa değeri 4.75 milyar dolar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA